Процесс начался: онлайн трансляция обмена пленными между Киевом и боевиками ЛДНР

В воскресенье, 29 декабря, накануне Нового года запланировано проведение большого обмена пленными между Киевом и боевиками ЛДНР, речь о котором шла в ходе переговоров "нормандской четверки" в Париже. Процесс согласования списков на обмен не раскрывается, но без скандалов не обошлось. Известно, что Украина может передать боевикам бывших бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года. "Апостроф" рассказывает все, что известно об обмене, и следит за происходящим в онлайн-трансляции.

11:16 Офис президента Украины обнародовал онлайн видео трансляцию обмена пленными.

11:13 Обмен пленными продолжается. Появились фото, как боевики ведут украинских военных.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Известно, что около 20 человек отказались от обмена и хотят остаться на подконтрольной Киеву территории.

10:59 Российские боевики привезли украинских военнопленных на место обмена.

10:50 По окончанию обмена освобожденных украинских военных доставят в Краматорск, оттуда самолетом - в аэропорт "Борисполь".

10:26 Боевики ДНР передали пленных Украине. По сообщениям с той стороны, автозаки уже проехали на подконтрольную Украине территорию.

загрузка...

09:45 Как сообщает Telegram-канал Klymenko Time, обмен пленными уже стартует. Автобусы повезли людей из Бахмутского СИЗО.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

09:42 На КПВВ "Майорское" ожидается обмен пленными. Стороны уже на месте.

09:24 Боевики ДНР заявили, что доставили украинских пленных для обмена на пункт пропуска "Майорское".

В то же время активисты продолжают блокировать выходы из Лукьяновского СИЗО, откуда должны вывезти экс-беркутовцев для обмена.

09:11 Журналистка Соня Кошкина сообщила в своем Telegram-канале, что специальный военный борт уже вылетел из "Борисполя". Тем временем боевики ЛДНР заявили, что к месту обмена отправились наблюдатели ОБСЕ.

08:00 Боевики ЛНР заявили, что их представители выехали на пункт пропуска "Майорское" вместе с удерживаемыми лицами. Так называемый "руководитель рабочей группы по обмену пленных ЛНР" Ольга Кобцева заявила, что они надеются на успешный обмен.

Когда и где состоится обмен пленными

Официально время и место обмена пленными не сообщаются из соображений безопасности, но по данным журналистов, процесс состоится в 11:00 на контрольно-пропускном пункте "Майорское". Эту версию подтверждает заявление штаба Операции Объединенных сил, что пункт не будет работать 29 декабря.

"Согласно распоряжению командующего Объединенными силами, по техническим причинам пропускные операции через КПВВ "Майорское" 29 декабря этого года осуществляться не будут", - сказано в заявлении.

На обмен пленными украинских журналистов не пустят, заявил спикер штаба Операции Объединенных сил Виталий Саранцев. По его словам, все фото и видео подготовит аппарат Офиса президента.

"Работа прессы на данном мероприятии не предусмотрена. К сожалению. Не будем ни мы работать, ни вы. Это не наше решение. Мы это мероприятие только обеспечиваем - даем техническую помощь, медицинскую, охрану. Решения принимают не в штабе ООС", - заявил он.

Кого обменяют

Списки на обмен обнародованы не были, но предварительно известно, что обменяют примерно 210 человек по такой формуле: Донецк/Киев - 55/65, Луганск/Киев - 25/65. По данным журналиста Андрея Павловского, общее число лиц на обмен составляет 130 от Киева и 80 от боевиков ЛДНР.

Вероятно, боевикам могут передать:

- Николая Бутрименко, осужденного за гибель двух групп бойцов 3-го полка спецназа Вооруженных сил Украины 29 июля 2014 года. Он передал врагу информацию о пребывании на окраине села Латышево украинских военных, после чего усиленной мобильной группой террористов были убиты 10 защитников.

- обвиняемых в теракте в Харькове, во время которого погибли четыре человека и девять получили ранения, - Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова.

- обвиняемых в госизмене Дарью Мастикашеву и Александра Каратая, которые в 2017 году под предлогом работы на строительных объектах организовали выезд в Россию бывших украинских военных, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе.

- экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане - Олега Янишевского, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтура и Александра Маринченко.

Боевики могут передать Киеву:

- спецназовцев Сергея Глондаря и Александра Коринькова, которые в феврале 2015 года выводили колонны украинской армии из Дебальцево и попали во вражескую засаду.

- военнослужащего 8-го полка спецназа ВСУ Ивана Деева, который 2016 году был награжден орденом "За мужество" 3-й степени за участие в АТО на Донбассе. Он находится в плену в Луганске с февраля 2017 года.

- 23-летнего Василия Жемелинского и 54-летнего Бориса Пундора. Жемелинский служил в 57-й бригады ВСУ и попал в плен боевиков 17 февраля 2018 года под Песками. Пундор - был одним из восьми бойцов 43-й ОМБр "Патриот", которые попали в плен боевиков, заехав грузовиком на неподконтрольную украинской власти территорию 22 мая 2019 года.