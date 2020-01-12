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Полный штиль: в сети показали яркое фото заснеженных украинских Карпат

воскресенье, 12 января 2020, 11:10
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В сети было опубликовано новое фото покрытых снегом вершин Карпатских гор.

Соответствующий снимок появился в Facebook.

Его сделали сотрудники Черногорского горного поисково-спасательного поста. По их информации, 12 января на горе Поп Иван Черногорский, где расположен пост, ясная погода без ветра. Температура воздуха составляет 8 градусов ниже нуля.

Поп Иван - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, с высотой 2020,5 метров. Расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленной для туристических потребностей и известные под современным популярным названием "Белый Слон".

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали фотографии яркого восхода солнца над горами Карпат.

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