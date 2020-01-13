Годовщина страшной трагедии под Волновахой: в сети чтят память жертв расстрела автобуса, видео

13 января, в годовщину расстрела автобуса под Волновахой, в Украине чтят память погибших людей.

Пользователи в социальных сетях выражают свою скорбь за убитыми в страшной трагедии.

В 2015 году на Донбассе боевики так называемой ДНР обстреляли из систем залпового огня "Град" блокпост украинских военных "Бугас" под Волновахой. В это время на блокпосту находились несколько пассажирских автобусов с людьми, которые попали под обстрел и были буквально изрешечены осколками. В результате погибли 12 человек – пятеро мужчин и семь женщин, и были ранены 18 человек.

Как сообщал "Апостроф", 22 мая в Украине вспоминали жертв ужасной трагедии, которая произошла в тот же день 2014 года под Волновахой.