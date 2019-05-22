Годовщина трагедии под Волновахой: волонтеры напомнили архивное видео

22 мая в Украине вспоминают жертв ужасной трагедии, которая произошла в этот же день 2014 года под Волновахой.

Тогда пророссийские наемники совершили нападение на блокпост украинских бойцов под Волновахой.

Атака боевиков началась в 4:30 утра. Здесь погибли 15 военнослужащих 51-й бригады, еще двое скончались от полученных ранений.

"Теракт. Массовое коварное убийство. По масштабам потерь на то время это стало первой подобной трагедией для украинского войска. И, к сожалению, не последней. Вечная память павшим Героям! Мы помним и никогда не простим врагу ни эту, ни другие трагедии", - говорится в сообщении фонда "Вернись живым".

Ранее "Апостроф" сообщал, что ВСУ жестко отомстили боевикам за раненного в воскресенье, 19 мая, украинского военнослужащего.