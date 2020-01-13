На Донбассе ликвидировали опасного боевика ДНР с позывным "Мотя": фото

В пятницу, 10 января, на Донбассе был ликвидирован боевик незаконных формирований ДНР по прозвищу "Мотя", который до агрессии России жил в Донецке.

Об этом сообщил на странице в Facebook "Луганский партизан".

Администраторы страницы подчеркнули, что боевик был ликвидирован, но не назвали обстоятельств его смерти. Также было названо настоящее имя боевика – Виктор Кулиш и его год рождения.

"Ликвидировали очередного боевика незаконных вооружённых формирований ДНР. 10 января 2020 года пополнил "бригаду 200" предатель из Донецка Виктор Кулиш по кличке "Мотя", 1981 года рождения", - указано в публикации.

К посту была прикрепления фотография боевика, сообщение его сестры об его смерти и его личные данные, в том числе домашний адрес в Донецке.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинский блогер рассказал о смерти в Сирии российского наемника, который воевал в составе незаконных формирований против Украины на Донбассе.