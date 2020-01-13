RU  UA  EN

понедельник, 13 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.75
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

13 января

11:50
Убийство и бунт против полиции в Каховке: стало известно о жестком наказании "копов"
11:43
Ренату Литвинову сбил автомобиль: актриса рассказала о своем состоянии
11:16
На Донбассе ликвидировали опасного боевика ДНР с позывным "Мотя": фото
11:14
Инстаграм по расписанию: певица MARUV поделилась фото после ограбления в Киеве
11:11
Пронизывает все тело: ученые запечатлели на фото смерть
10:50
Туман, солнце и кучи снега: появилось яркое фото из украинских Карпат
10:31
Даже не знает, что его задержали: всплыли неожиданные данные о раскрытии убийства Окуевой
10:18
Лучшие щедривки для взрослых: стихи, тексты песен, видео
09:58
Годовщина страшной трагедии под Волновахой: в сети чтят память жертв расстрела автобуса, видео
09:28
Снял "Чародеев" и "Приключения Электроника": умер известный режиссер
08:14
Уже неизбежно: появились печальные новости о Заворотнюк и ее муже
07:58
В Киеве работник СТО устроил эпичную аварию на чужой машине: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На Донбассе ликвидировали опасного боевика ДНР с позывным "Мотя": фото

понедельник, 13 января 2020, 11:16
переглянути новину українською

В пятницу, 10 января, на Донбассе был ликвидирован боевик незаконных формирований ДНР по прозвищу "Мотя", который до агрессии России жил в Донецке.

Об этом сообщил на странице в Facebook "Луганский партизан".

Администраторы страницы подчеркнули, что боевик был ликвидирован, но не назвали обстоятельств его смерти. Также было названо настоящее имя боевика – Виктор Кулиш и его год рождения.

"Ликвидировали очередного боевика незаконных вооружённых формирований ДНР. 10 января 2020 года пополнил "бригаду 200" предатель из Донецка Виктор Кулиш по кличке "Мотя", 1981 года рождения", - указано в публикации.

К посту была прикрепления фотография боевика, сообщение его сестры об его смерти и его личные данные, в том числе домашний адрес в Донецке.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинский блогер рассказал о смерти в Сирии российского наемника, который воевал в составе незаконных формирований против Украины на Донбассе.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Дурость или сбой системы: две версии гибели украинского самолета

Украина - не Сирия, но проблемы у стран cхожие - специалист ПРООН

Помогала больным родителям и обожала маленькую племянницу - какой была погибшая в Иране стюардесса Катя Статник

Молот "Тора": почему самолет МАУ могла уничтожить ракета

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: