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В Сирии ликвидировали сибиряка, воевавшего на Донбассе: фото "груза 200"

воскресенье, 12 января 2020, 03:26
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В Сирии погиб российский наемник из Сибири, который воевал против Украины в составе группировок боевиков на Донбассе.

Об этом рассказал блогер NecroMancer у себя на странице в Twitter.

Блогер сослался на публикацию одного из российских наемников по имени Василий Петрович на странице ВКонтакте.

Также NecroMancer назвал группировку, в которой воевал в Сирии погибший российский наемник – 24 отдельной бригаде специального назначения ГРУ ГШ России и опубликовал фото наемника.

В комментариях под публикацией пользователи отметили безразличие России к собственным солдатам, которых отправляют в буквальном смысле на смерть из-за политических амбиций власти.

Как сообщал "Апостроф", ранее блогер рассказал о боевике из Луганской области, который воевал в составе группировок ДНР-ЛНР и погиб при невыясненных обстоятельствах.

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