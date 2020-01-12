В Сирии ликвидировали сибиряка, воевавшего на Донбассе: фото "груза 200"

В Сирии погиб российский наемник из Сибири, который воевал против Украины в составе группировок боевиков на Донбассе.

Об этом рассказал блогер NecroMancer у себя на странице в Twitter.

Блогер сослался на публикацию одного из российских наемников по имени Василий Петрович на странице ВКонтакте.

Также NecroMancer назвал группировку, в которой воевал в Сирии погибший российский наемник – 24 отдельной бригаде специального назначения ГРУ ГШ России и опубликовал фото наемника.

В комментариях под публикацией пользователи отметили безразличие России к собственным солдатам, которых отправляют в буквальном смысле на смерть из-за политических амбиций власти.

Как сообщал "Апостроф", ранее блогер рассказал о боевике из Луганской области, который воевал в составе группировок ДНР-ЛНР и погиб при невыясненных обстоятельствах.