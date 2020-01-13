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Орудует живодер: под Сумами обнаружили кошмарные находки, видео

понедельник, 13 января 2020, 23:24
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В Шостке, Сумской области на протяжении двух дней в разных местах люди нашли несколько мешков и пакетов с убитыми животными.

Об этом сообщает " Апостроф" со ссылкой на ТСН.

На ужасную находку жители многоэтажки наткнулись утром, когда выносили мусор. Прямо у баков стояли пять окровавленных мешков с убитыми собаками и котами.

На следующий день уже на другой улице на останки животных натолкнулись волонтеры.

"На морде видно, что как били обо что-то. Вся морда роздроблена", - говорит волонтер Лариса Вронская.

В издевательствах над животными волонтеры подозревают местного жителя, который живет неподалеку.

"Он их ловит, несет за пазухой, молоком их привлекает", - говорит волонтер Ольга Степченкова.

Соседи мужчины говорят, что он часто приносит домой котов.

Наталья говорит, что не раз слышала, как кричали коты у него за дверью. В квартире мужчины сплошной беспорядок. Хозяина нет. Оказывается, его уже забрали в полицию. В квартире нашли и полуживого кота.

"Пока свои действия он никак не объясняет. Свою причастность к преступлению отрицает. В квартире был обнаружен кот и вещества похожи на наркотические средства", - говорит и.о. руководителя Шосткинского отдела полиции Сергей Коверсун.

Экспертиза показала, что найденных ранее мертвых собак и кошек убили.

"Первая версия - действительно, что подозреваемый человек, который может употреблять в пищу. Вторая - это могла сделать какая-то психически нездоровая личность. Третья версия - намеренно с целью дестабилизации обстановки в городе", - рассказал Коверсун.

Живодеру может грозить до восьми лет тюрьмы.

Напомним, что на левом берегу Каменского в Днепропетровской области двое подростков жестоко убили кота.

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