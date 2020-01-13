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Саудовскую Аравию внезапно засыпало снегом: яркие фото и видео

понедельник, 13 января 2020, 12:57
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В то время как на большей части Украины в середине зимы нет снега, в Саудовской Аравии буквально засыпало осадками одну из провинций.

Речь идет о провинции Табук, где расположены горы.

Так, мощный снегопад обрушился на регион в воскресенье, 12 января. Снежный покров порадовал не только местных жителей, но и туристов, которые отправились к горе Джабаль-эль-Лауз, чтобы покататься на лыжах и санках.

"Ожидается прибытие большого количества гостей, тем более что снегопад совпадает со школьными каникулами в этом году", – говорят местные власти.

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Интересно, что снег здесь выпадает каждый год, однако снегопады такой силы встречаются тут не так часто.

Напомним, что в Киеве посреди января начали распускаться подснежники.

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