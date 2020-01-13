В Киеве посреди января распускаются подснежники: фото

В Киеве заметили необычную природную аномалию: здесь в середине января начали распускаться подснежники, хотя традиционно эти цветы можно увидеть лишь ранней весной.

Соответствующие фотографии были опубликованы в сообществе "Киев сейчас" в социальных сетях.

"Январь по-прежнему думает, что он март и в подтверждение этому в Киеве начали распускаться подснежники. Напомним, в 2019 году погода в Киеве побила рекорды 36 раз. Было теплее обычного", - говорится в подписи к снимкам.

Как известно, сейчас зима продолжает удивлять украинцев не только теплой погодой, но и отсутствием снега. Именно по этой причине во всех уголках страны замечают различные природные аномалии.

Напомним, что из-за необычайно теплой погоды в Украине в средине декабря прошлого года на приусадебных участках на деревьях начали появляться почки, а на грядках - прорастать тюльпаны.