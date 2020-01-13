Схватка богов-олимпийцев и пришествие Годзиллы: появились невероятные фото извержения вулкана на Филиппинах

В Филипинах произошло извержение вулкана, которое сопровождалось десятками молний.

Об этом сообщает ABC News.

Там в воскресенье, 12 января вулкан Тааль (один из самых маленьких вулканов в мире — 311 метров) выпустил столб пепла высотой около километра. Местные жители сняли извержение на фото и видео.

Некоторым эти кадры напомнили фильмы про Годзиллу и схватку Зевса с Аидом.

Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) присвоил извержению четвертый уровень опасности. Около 80 тысяч жителей ближайших населенных пунктов эвакуировали, на территории провинции Батангас введен режим бедствия.

О погибших и пострадавших не сообщается.

Фото: Pacific Press

Фото: Pacific Press

Как сообщал "Апостроф", в Мексике произошло извержение вулкана Попокатепетль, который считается самым активным в стране.