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Знаменитый вулкан Попокатепетль снова проснулся: видео извержения, снятые с земли и космоса

пятница, 10 января 2020, 16:20
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В Мексике произошло извержение вулкана Попокатепетль, который считается самым активным в стране.

Об этом сообщил Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий Мексики Cenapred.

С помощью систем мониторинга вулкана Попокатепетль было зафиксировано почти 300 “выдохов”, состоящих из водяного пара, вулканических газов и низкого содержания золы. Кроме того, было зарегистрировано 90 минут тремора, а магнитуда вулканотектонического землетрясения составила 1,4.

Кроме того, был зафиксирован взрыв, в результате которого столб пепла поднялся на 3 км в северо-восточном направлении.

Специалисты Cenapred призвали не приближаться к вулкану.

Сообщается, что вулкан Попокатепетль проснулся и начал выбрасывать пепел в конце декабря.

Попокатепетль, название которого переводится с языка ацтеков как “дымящаяся гора”, находится в 50 километрах от Мехико. Второй по величине и самый активный вулкан страны поднимается над уровнем моря на 5,4 тысячи метров и является одним из ее символов.

Как сообщал "Апостроф", ученые в США пришли к выводу, что супер-вулкан в Йеллоустоунском национальном парке сжигает деревья вокруг себя.

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