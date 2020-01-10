Знаменитый вулкан Попокатепетль снова проснулся: видео извержения, снятые с земли и космоса

В Мексике произошло извержение вулкана Попокатепетль, который считается самым активным в стране.
Об этом сообщил Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий Мексики Cenapred.
С помощью систем мониторинга вулкана Попокатепетль было зафиксировано почти 300 “выдохов”, состоящих из водяного пара, вулканических газов и низкого содержания золы. Кроме того, было зарегистрировано 90 минут тремора, а магнитуда вулканотектонического землетрясения составила 1,4.
SATELLITE SPOTLIGHT: @NOAA's #GOES16 watched as #Mexico's #Popocatépetl #volcano erupted early this morning. The #satellite's #GeoColor band saw the #ash cloud (red circle) but its SO2 composite detected the #SulfurDioxide in the #AshPlume, which shot about 20,000 feet high. pic.twitter.com/9V2bueFOeY— NOAA Satellites - Public Affairs (@NOAASatellitePA) January 9, 2020
Кроме того, был зафиксирован взрыв, в результате которого столб пепла поднялся на 3 км в северо-восточном направлении.
Специалисты Cenapred призвали не приближаться к вулкану.
Сообщается, что вулкан Попокатепетль проснулся и начал выбрасывать пепел в конце декабря.
Попокатепетль, название которого переводится с языка ацтеков как “дымящаяся гора”, находится в 50 километрах от Мехико. Второй по величине и самый активный вулкан страны поднимается над уровнем моря на 5,4 тысячи метров и является одним из ее символов.
Как сообщал "Апостроф", ученые в США пришли к выводу, что супер-вулкан в Йеллоустоунском национальном парке сжигает деревья вокруг себя.