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Топ-менеджеры "Нафтогаза" получат гигантские премии: названа сумма

понедельник, 13 января 2020, 22:25
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Топ-менеджмент "Нафтогаза" получит премию в размере 1% от 2,9 миллиарда долларов, которые выплатит Украине российский "Газпром".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Liga.net.

"По контракту должны выплатить. На всю группу будет 1% от полученных средств", - сказал исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Таким образом, топ-менеджеры получат около 29 млн долларов или 700 млн гривен. О количестве премируемых Витренко не сообщил.

Как сообщал "Апостроф", российская компания "Газпром" отказалась от своих требований к Украине по оплате за газ, который поставляется на оккупированную территорию Донбасса.

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