В Минобороны заявили о коррупции при строительстве жилья для военных: подробности скандала

Минобороны проверяет факты коррупционных правонарушений при строительстве казарм улучшенной планировки для военнослужащих-контрактников

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Продолжается проверка строительства объектов жилищно-казарменного фонда в течение 2017 - 2019 годов на наличие фактов коррупционных и других нарушений, а также ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами, привлеченными к этой работе.

Так, в указанный период планировалось построить и ввести в эксплуатацию 184 казармы улучшенной планировки, из которых: в 2018 году - 91 и в 2019 году - 93 объекта.

Однако, по имеющейся на конец прошлого года информации, было построено и введено в эксплуатацию 82 казармы. Таким образом, 102 объекта - недостроенные.

Проведенный предварительный анализ дает основания утверждать, что во время строительства упомянутых жилых комплексов могли иметь место различные коррупционные схемы и злоупотребления со стороны должностных лиц, в том числе в сфере публичных закупок.

Установлены факты необоснованного увеличения ожидаемой стоимости закупок и строительства, необоснованного расторжения договоров (или не принятия решений о прекращении их действия), перенос сроков выполнения работ на 2019 и 2020 годы, что в свою очередь привело к увеличению стоимости выполненных строительных работ.

В течение 2017 - 2019 лет стоимость одной казармы неоднократно и необоснованно увеличивалась и по состоянию на настоящее время вдвое превышает первоначальную установленную стоимость одного такого объекта строительства.

При этом из заключенных в 2018 - 2019 годах 230 договоров по состоянию на конец декабря 2019 было расторгнуто 77. В большинстве случаев отношения прекращались из-за ненадлежащего выполнением подрядчиками взятых на себя обязательств.

С целью выяснения обстоятельств, установление общей суммы нанесенного государству ущерба и выявления виновных лиц, пока проверка всех упомянутых фактов продолжается.

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