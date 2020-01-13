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В Украине приняли важное решение по жилью для военных: документ и разъяснение

понедельник, 13 января 2020, 16:41
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В Минобороны упростили доступ военных к жилью Фото: Скриншот

В Министерстве обороны Украины запретили исключать жилье из числа служебного с целью обеспечения уволенных со службы военнослужащих жилищными площадями.

Об этом говорится в поручении заместителя министра обороны Алексея Марценюка №19360 от 12 января 2020 года. Действовать документ будет до отдельного положения.

Указано, что поручение было издано в рамках реформы путей обеспечения военнослужащих жильем.

Согласно документу, во время действия запрета командиры воинских частей не будут обязаны подавать предложения в квартирно-эксплуатационные органы Вооруженных Сил Украины.

Следует отметить, что в Министерстве обороны пытаются ввести новые принципы жилищного обеспечения военнослужащих с 2018 года, чтобы военных не зачисляли в очередь и обеспечивали служебным жильем, которое нужно будет сдавать после изменения должности. Также после 20 лет выслуги военные должны получить право на единовременную выплату для приобретения своего жилья.

В правительстве планировали, что концепция начнет работу в 2020 году, однако пока действует "старая схема". При этом, пока нет данных, будет ли пересмотрена концепция целиком и когда реформа будет реализована.

До этого, в январе 2019 года, похожую концепцию предоставления жилья внедрили для сотрудников МВД – там лицам был предложен вариант финансового лизинга для приобретения жилья.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ВСУ вспыхнул скандал из-за директивы Генштаба и Минобороны о предстоящих массовых сокращениях и увольнениях.

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