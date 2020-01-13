Январское потепление: синоптики дали свежий прогноз на понедельник

В понедельник, 13 января, в Украину придет очередная волна потепления.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, на большей части страны установится сухая, облачная погода. Осадки не ожидаются ни в одной из областей Украины.

В большинстве регионов температура воздуха составит от 2 до 5 градусов тепла днем. Ночью ожидается небольшой мороз – от -1 до -1 градусов. Немного прохладнее будет в Луганской области, здесь днем прогнозируется 1-3 градуса выше ноля. Теплее всего будет в Одесской области – 4-6 градусов.

В Киеве синоптики ожидают от 3 до 5 градусов тепла днем, и от -1 до 1 ночью, без осадков.

Как ранее сообщал "Апостроф", синоптики озвучили прогноз погоды на два месяца зимы 2020 года – январь и февраль.