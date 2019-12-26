RU  UA  EN

четверг, 26 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.20
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

26 декабря

19:12
Полное перемирие и разведение сил: в Минобороны сделали важное заявление по Донбассу
19:00
Как не переборщить с макияжем на Новый год: 5 плохих примеров
18:44
Боялся, что выгонят: появилось фото прощальной записки погибшего под Одессой студента
18:39
Под Днепром простились с молодым бойцом ВСУ, погибшим в перестрелке на Донбассе: фото
18:11
Под Черкассами загадочно погиб 16-летний школьник: детали трагедии и фото
18:06
Ученые обнаружили неожиданную находку на 400-летней картине: фото
17:58
В Москве неизвестные подожгли могилу рэпера Децла: фото
17:32
"Огненное кольцо" посреди неба: опубликованы новые фото солнечного затмения 26 декабря
17:19
Секонд-хенд может попасть под запрет: в Украине готовят громкое нововведение
17:18
Надо было вызывать спецназ: появилось видео с пьяным "героем", протаранившим "копов" во Львове
16:59
Пуля попала в голову: в Киеве обстреляли женщину у пункта обмена валют, видео
16:53
Даже не матрасами: в России отметились "инновацией" при ремонте дорог, видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Конституционный суд принял неожиданное решение по закону о наказании для нардепов

четверг, 26 декабря 2019, 18:33
переглянути новину українською

В четверг, 26 декабря, Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект №1027, который добавляет ряд оснований для досрочного прекращения полномочий народного депутата Верховной Рады Украины.

Об этом сообщил представитель президента в суде Федор Вениславский для "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что предложенные главой государства нормы, по мнению судей КСУ, противоречат 157 статье Конституции.

"Есть вывод Конституционного суда, что законопроект не соответствует требованиям ст. 157", - заявил он.

Источник журналистов добавил, что речь идет о п.1 указанной статьи, где говорится, что Конституция может быть изменена лишь в случае, если изменения не предусматривают ограничение прав и свобод человека и гражданина.

Следует отметить, что законопроект предполагает расширение перечня оснований для прекращения полномочий народных депутатов: предлагалось их прекращать в случае установления судом фактов нарушения процедуры голосования в зале парламента (кнопкодавства), а также за прогул трети пленарных заседаний или заседаний комитета за одну сессию.

В предварительных выводах Венецианской комиссии назвали проект президента Зеленского "влияющим на демократический характер Украинского государства".

Как сообщал "Апостроф", ранее Конституционный суд Украины признал не соответствующими Конституции положения законопроекта, который предусматривал право президента назначать и увольнять руководителей Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева прошли соревнования лыжников и сноубордистов
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Все было печально: как с Зеленским и Богданом открывали Анти­кор­рупционный суд

Не бог и не царь: что не так со скандальным видео с одесским судьей Запорожаном

Реформа, так реформа: все о проблемах судебной системы

Судей на мыло: почему в Украине "зависла" судебная реформа

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: