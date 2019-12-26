Конституционный суд принял неожиданное решение по закону о наказании для нардепов

В четверг, 26 декабря, Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект №1027, который добавляет ряд оснований для досрочного прекращения полномочий народного депутата Верховной Рады Украины.

Об этом сообщил представитель президента в суде Федор Вениславский для "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что предложенные главой государства нормы, по мнению судей КСУ, противоречат 157 статье Конституции.

"Есть вывод Конституционного суда, что законопроект не соответствует требованиям ст. 157", - заявил он.

Источник журналистов добавил, что речь идет о п.1 указанной статьи, где говорится, что Конституция может быть изменена лишь в случае, если изменения не предусматривают ограничение прав и свобод человека и гражданина.

Следует отметить, что законопроект предполагает расширение перечня оснований для прекращения полномочий народных депутатов: предлагалось их прекращать в случае установления судом фактов нарушения процедуры голосования в зале парламента (кнопкодавства), а также за прогул трети пленарных заседаний или заседаний комитета за одну сессию.

В предварительных выводах Венецианской комиссии назвали проект президента Зеленского "влияющим на демократический характер Украинского государства".

Как сообщал "Апостроф", ранее Конституционный суд Украины признал не соответствующими Конституции положения законопроекта, который предусматривал право президента назначать и увольнять руководителей Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований.