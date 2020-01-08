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"Аномальная" зима продолжается: синоптик рассказала, к чему готовиться Украине

среда, 08 января 2020, 16:37
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Фото: Фото из открытых источников

Несмотря на то, что в календаре январь, в Украине холоднее не становится, и теплая погода за окном будет стоять и дальше.

Об этом на своей Facebook-странице написала синоптик Наталка Диденко.

"В четверг (9 января, - "Апостроф") в Украину придет атмосферный фронт и поэтому на западе, севере и в центральной части ожидаются дождь и мокрый снег. Соответственно, все метеозависимым лучше залечь или дома на диванах или на работе на клавиатурах, потому что идет изменение атмосферного давления", - пишет она, отмечая, что "в дальнейшем теплая погода в Украине будет продолжаться".

По словам синоптика, температура воздуха ближайшей ночью будет невысокой, 2-7 градусов, а завтра днем (9 января, - "Апостроф") потеплеет снова до 2 мороза - 3 тепла.

"В Киеве 9 января ожидается дождь и мокрый снег, атмосферный фронт! Ночью до -2 градусов, днем 0 +2 градуса", - добавила Диденко.

Как сообщал "Апостроф", в Украине весна 2020 года будет холодной, кроме последнего месяца, а также будет прохладно летом.

Также в Одессе из-за аномально теплой погоды зацвели подснежники и календула в четверг, 2 января.

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