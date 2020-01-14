RU  UA  EN

вторник, 14 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

14 января

11:00
Появились фото молодого бойца ВСУ, трагически погибшего на Донбассе
11:00
Появились фото молодого бойца ВСУ, трагически погибшего на Донбассе
10:39
В Иране начались задержания из-за крушения самолета МАУ: первые подробности
10:10
Надя Дорофеева похвасталась соблазнительными формами на отдыхе в Доминикане: фото
09:55
Рада возобновляет работу после праздников: онлайн трансляция заседания 14 января
09:32
"Правда" бывает разной: всю суть российской пропаганды показали меткой карикатурой
08:24
На Донбассе трагически погиб боец ВСУ: названо имя
07:54
Искали компромат на Байдена: стало известно о взломе серверов украинской компании хакерами из России
07:35
Главу налоговой службы в Одесской области поймали на даче крупной взятке: начались "чистки"
07:17
Лучшие посевалки для взрослых и детей на Старый Новый год
07:00
Как приготовить вкусный плов в мультиварке: пошаговый рецепт и советы
06:58
Люди бегали в кипящей воде: все подробности "адского" потопа в ТРЦ Киева и данные о пострадавших
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Появились фото молодого бойца ВСУ, трагически погибшего на Донбассе

вторник, 14 января 2020, 11:00
переглянути новину українською

В зоне Операции объединенных сил, в Донбассе, погиб житель из села Корчик Шепетовского района Виталий Караван .

Об этом сообщает издание Шепетовка.

"Над Шепетовкой прозвучала печальная весть - погиб наш земляк из с. Кирчик ", - написал Андрей Кондратюк.

Виталий Андреевич Караван 1993 года рождения. У него осталась мать и бабушка.

Фото: Шепетовка

Причину смерти пока официально не сообщается. Однако известно, что мужчину нашли мертвым в блиндаже. Есть подозрения, что его убили обстрелом со стороны России крупнокалиберным оружием, которое сейчас запрещено для использования в зоне ООС.

Фото: Шепетовка

Как сообщал "Апостроф", ранее в Каменском Днепропетровской области простились с военнослужащим 93-й бригады "Холодный Яр" Германом Соловьевым.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Время крещенских морозов: синоптики рассказали о погоде до конца недели

Год новый - "евробляхи" старые: готов ли Кабмин попрощаться с автохламом

Страшно и днем, и ночью: почему гулять с украинским паспортом на Донбассе опасно для почек

Протесты "за" коррупцию, или как псевдоактивисты помогали в ГАСИ "схемы" возвращать

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: