Появились фото молодого бойца ВСУ, трагически погибшего на Донбассе

В зоне Операции объединенных сил, в Донбассе, погиб житель из села Корчик Шепетовского района Виталий Караван .

Об этом сообщает издание Шепетовка.

"Над Шепетовкой прозвучала печальная весть - погиб наш земляк из с. Кирчик ", - написал Андрей Кондратюк.

Виталий Андреевич Караван 1993 года рождения. У него осталась мать и бабушка.

Фото: Шепетовка

Причину смерти пока официально не сообщается. Однако известно, что мужчину нашли мертвым в блиндаже. Есть подозрения, что его убили обстрелом со стороны России крупнокалиберным оружием, которое сейчас запрещено для использования в зоне ООС.

Фото: Шепетовка

Как сообщал "Апостроф", ранее в Каменском Днепропетровской области простились с военнослужащим 93-й бригады "Холодный Яр" Германом Соловьевым.