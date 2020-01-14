На Донбассе трагически погиб боец ВСУ: названо имя

В зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе трагически погиб украинский военный Виталий Караван.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Є".

Боец служил в 56-й мотопехотной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), ему было 26 лет.

"Погиб при исполнении служебного долга. Знаю, что у Виталия осталась мама и бабушка", - рассказала координатор центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Наталья Дзекар.

По данным ТСН, эта потеря не является боевой. Причиной смерти военнослужащего стал несчастный случай. Других подробностей пока нет.

Виталий Караван был уроженцем села Корчик Шепетовского района Хмельницкой области.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Каменском Днепропетровской области простились с военнослужащим 93-й бригады "Холодный Яр" Германом Соловьевым.