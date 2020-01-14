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Появились тревожные данные об уровне безработицы в Украине

вторник, 14 января 2020, 15:59
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По данным исследования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, уровень безработицы в нашей стране один из самых высоких в Европе и превышает 7 процентов.

Результаты исследования опубликованы в отчете "Рынок труда" на сайте министерства.

Как свидетельствую цифры, среди европейских стран Украина находится на четвертом месте с конца. Показатели безработицы больше только во Франции, Италии и Испании. Меньше всего безработных в Чехии, Германии и Нидерландах.

По данным министерства, в третьем квартале 2019 году в Украине зафиксировано 7,3% безработных. Самое большое количество безработных (более 10%) проживают в Волынской, Черниговской, Полтавской и Кировоградской области, а также в Донецкой и Луганской. Лучше всего ситуация с занятостью в Харьковской, Одесской, Киевской области и в городе Киев.

Кстати, средняя номинальная заработная плата в Украине составляет 382 евро и является самой низкой в Европе. Например, средняя зарплата в Чехии составляет более 1300 евро.

Как сообщал "Апостроф", пенсии украинцев будут напрямую зависеть от размера оплаты труда.

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