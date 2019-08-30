Украинцам готовят кардинальные изменения в начислении пенсий: что изменится

Пенсии украинцев будут напрямую зависеть от размера оплаты труда.

Об этом пишет Соцпортал, со ссылкой на специалистов Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Отмечается, что пенсия в Украине может быть назначена лишь из легальных и официально задекларированных заработков.

В ПФУ подчеркнули, что на сегодня размер пенсионной выплаты рассчитывается по особой формуле, которая имеет сразу несколько показателей: продолжительность страхового стажа человека; средний заработок; размер средней зарплаты за три года в Украине.

Для получения величины пенсионной выплаты необходимо все три показателя перемножить, а также умножить на специальный коэффициент, который устанавливает непосредственно ПФУ.

В качестве примера: показатель средней зарплате на данный момент в стране (10 971 грн) нужно умножить на 10 тыс грн (или любой другой показатель заработной платы гражданина), на количество лет стажа и особый коэффициент ПФУ: 10 971 грн * 1 тыс грн * 35 лет (стаж) * 1% =3494 грн

"Стоимость" одного года страхового стажа составляет 1 процент среднего заработка гражданина Украины, и поэтому размер пенсии для человека с 30-летним стажем составляет 30 процентов его среднего заработка. А с текущего года пенсионные выплаты назначаются с применением средней зарплаты за предыдущие три года и стоимости одного года страхового стажа в размере 1 процента заработка.

В ПФУ напоминают, если работодатель не трудоустраивает официально своего сотрудника, выплачивая ему зарплату в конверте, то он автоматически лишает его целого ряда трудовых прав. В таком случае украинцы теряют права на основной и дополнительный отпуска, на оплату больничного, получение помощи от несчастного случая на производстве, пособия по безработице и пр.

Как сообщал "Апостроф", в декабре 2019 года в Украине увеличат минимальную пенсию с 1564 до 1638 гривен, а максимальную - с 15,6 до 16,3 тысячи гривен.