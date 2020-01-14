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Появилось яркое фото засыпанных снегом Карпат

вторник, 14 января 2020, 13:16
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Фото:

Украинские Карпаты продолжают радовать красотой настоящих новогодних пейзажей.

Фото опубликовали на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

На фотографию попала гора Поп Иван, вершины которой полностью занесены снегом. Белые склоны резко контрастируют с чистым синим небом, благодаря чему украинский пейзаж напоминает популярные виды с Альп.

В полдень на вершине было ясно, дул южный ветер со скоростью 5 м/с. Температура воздуха достигла -5 градусов.

Поп Иван - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, с высотой 2020,5 метров. Расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленые для туристических потребностей и известные под современным популярным названием «Белый Слон».

Как писал "Апостроф" ранее, в сети показали символическое фото рассвета на побережье Черного моря в Евпатории. Природные краски неба и моря смешались так, что образовали импровизированный украинский флаг.

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