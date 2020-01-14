Рада возобновляет работу после праздников: онлайн трансляция заседания 14 января

Во вторник, 14 января, Верховная Рада возобновила работу после праздников и на заседании планирует рассмотреть ряд важных вопросов.

Так, особое внимание Верховная Рада должна уделить законопроекту о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти. Его планируют включить в повестку дня парламента и направить на вывод Конституционного суда.

Для предварительного одобрения народные депутаты также рассмотрят законопроекты об изменениях в Конституцию в вопросах отмены адвокатской монополии и консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады.

Также парламент должен рассмотреть изменения в бюджет Украины на 2020 год.

Кроме того, народные депутаты вынесут на обсуждение законопроекты о сохранении культурных ценностей и социальной защите военнослужащих.

Еще депутаты должны поддержать заявление Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества по авиакатастрофе самолета МАУ, которая случилась 8 января в Иране.

Напомним, что астролог Влад Росс считает, что в ближайшем будущем президента Украины Владимира Зеленского ждет обновление команды, а переизбрание парламента может произойти уже осенью.