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Суд вынес решение по подозреваемому в убийстве Амины Окуевой

вторник, 14 января 2020, 18:45
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Подозреваемого в убийстве военной Амины Окуевой, которую расстреляли 30 октября 2017 года, на два месяца заключили под стражу.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Общественное".

Святошинский суд Киева арестовал 56-летнего Игоря Редькина без возможности внести за него залог. Основанием для ареста стали следы его ДНК на автомате, из которого убили Амину.

Как стало известно, Редькин - уроженец города Каспийск республики Дагестан. Долгое время проживал в Украине. Имел бизнес в компании ИТ-технологий.

Мужчина был участником преступной группы, которая занималась убийствами на заказ. Его приспешников обвиняют в том, что они в сентябре 2016 года в поселке Крушинка Васильковского района Киевской области убили директора компании «Caparol Украина» Павла Зможного, в 2019 году - руководителя отдела рекламы КП «Киевский метрополитен» Павла Миленького. Все члены банды полиция задержала еще в сентябре 2019 года.

Сам подозреваемый заявил, что к убийству Окуевой не имеет никакого отношения. Якобы, болеет артрозом, не может сгибать пальцы руки и упражняться с оружием. Где был 30 октября 2017 года на момент убийства, не помнит.

Как сообщал "Апостроф" ранее, муж Амины Окуевой, который был вместе с ней в автомобиле в день, когда на них покушались, прокомментировал задержание подозреваемого в убийстве жены. Осмаев отметил, что никогда не знал подозреваемого, а также других членов группы.

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