Тимошенко внезапно изменила имидж: появились интересные фото

В сети появилось свежее фото лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко из сессионного зала Верховной Рады, куда депутаты вернулись после праздников.

Фото появилось в Facebook парламентского корреспондента Яна Доброносова.

Тимошенко сменила имидж: загорела, отдохнула, изменила прическу. В сети в восторге от такого вида политика.

"Она работает", - написал автор.

"Стилист прекрасно работает", "Старая потиканая андатра", "Это ее волосы? Не рассмотреть", "Очень хороший в Ю.В. загар", "Красивая женщина и очень хорошо выглядит для своего возраста! И очень красивые у нее руки", "Ю.В. подходит такая прическа..."," Нормальная прическа, ничего вызывающего или провокационного нет", - пишут в комментариях.

Напомним, что народного депутата от президентской фракции "Слуга народа" Оксану Дмитриеву заметили с дорогим элитным аксессуаром.