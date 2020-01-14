В оккупированном Крыму мать жестоко поиздевалась над младенцем в поезде, видео

В поезде "Симферополь-Москва", который следует из аннексированного Крыма в Россию по Керченскому мосту, женщина выбросила из купе поезда младенца.

Видео инцидента разместили в Telegram-канале "Бушующий мир".

На кадрах видно, как из купе поезда выходит светловолосая женщина в одном только черном топе и без нижнего белья. На руках у нее ребенок. Мать со всей силы швыряет младенца на лестницу, ведущую на второй этаж вагона. Вслед за женщиной с купе выбегает девочка-подросток, хватает младенца и заносит обратно в купе.

Как стало известно, женщина ехала поездом вместе со своим мужем и двумя дочерьми. Младшей из них 10 месяцев. После распития алкоголя женщина, чтобы ребенок ей не надоедал, решила выбросить дочь с купе. Девочка получила травмы головы, ее госпитализировали.

Как сообщает "Апостроф" ранее, 3 января, в городе Днепр на мусорном полигоне "Правобережный" нашли мертвого новорожденного ребенка.