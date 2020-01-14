В "Слуге народа" нашли замену Яременко, попавшему в секс-скандал: названо имя

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, после освобождения Богдана Яременко, должен возглавить народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Мережко.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Укринформ".

"Председатель фракции Давид Арахамия объявил, что есть предложение, чтобы Комитет правовой политики возглавил нынешний заместитель Костин, а иностранных дел - Александр Мережко", - сказала Кравчук.

Депутат добавила, что по этому вопросу происходили консультации с Президентом, Офисом Президента и в комитетах.

Кравчук отметила, что парламент планирует рассмотреть вопрос назначения Костина и Мережко на должности руководителей комитетов до конца этой пленарной недели.

Андрей Костин сейчас занимает должность заместителя председателя Комитета по вопросам правовой политики.

Александр Мережко - член Комитета по вопросам правовой политики.

Как сообщал "Апостроф", Яременко 31 октября во время выступления в Раде пригрозил фотографу тюрьмой за то, что тот обнародовал снимки его переписки.