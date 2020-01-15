На Донбассе снова горячо: ВСУ понесли новые потери

В среду, 15 января, в результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб военнослужащий Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

На протяжении минувших суток боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы ООС, пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Противник обстрелял позиции Объединенных сил недалеко от населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Васильевки - из крупнокалиберного пулемета. Дважды фиксировались обстрелы рядом с населенным пунктом Павлополь - с БПЛА противник сбросил 6 гранатометных выстрелов ВОГ-17 калибра 30 мм; рядом с Авдеевка - из снайперской винтовки.

Четыре обстрела противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Вблизи Светлодарска с миномета калибра 82 мм враг выпустил 2 мины; два раза недалеко от населенного пункта Орехово - из артиллерии калибра 152 мм - 6 снарядов, 120-мм миномета - 27 мин; рядом с Новотошковское - с миномета калибра 120 мм - 14 мин и автоматических станковых гранатометов.

В результате обстрелов один из военнослужащих Объединенных сил погиб.

Как сообщал "Апостроф", несмотря на объявленное перемирие, вблизи поселка Новотошковское Луганской области продолжаются ожесточенные бои.