RU  UA  EN

среда, 15 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

15 января

21:46
Ждать ли отставки Гончарука: стало известно о настроениях в окружении Зеленского
21:02
Кто-то должен уйти в тюрьму: в сети бурно обсуждают аудио разговора Гончарука
20:24
Девочка нашла в Инстаграм близнеца и родителям пришлось открыть ей большую тайну (фото)
20:14
Премьер попал в скандал из-за разговора про Зеленского с главами НБУ и Минфина: аудио
19:03
Киву снова поймали в Раде за пикантным занятием: опубликованы фото и видео
19:00
Что такое экспресс-диета и как похудеть за неделю: полезные советы после праздников
18:57
Плановые следственные действия: в ГНС опровергли информацию об обысках у руководителя службы Верланова
18:12
Проблемы сохранились: журналисты оценили проект об игорном бизнесе, поддержанный на комитете Рады
18:10
Рэпера Akon давно забыли всюду, но не в Африке - там у него есть теперь даже собственный город
18:07
Кто не может работать по закону - пишите заявления: глава ГНС Верланов устроил жесткое совещание налоговикам в Одессе
18:06
Сети разгневало возвращение в Раду нардепа-насильника: фото и видео
18:05
Должность главы Государственной экоинспекции может достаться скандальному киевскому чиновнику Малеваному - СМИ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На Донбассе снова горячо: ВСУ понесли новые потери

среда, 15 января 2020, 21:26
переглянути новину українською

В среду, 15 января, в результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб военнослужащий Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

На протяжении минувших суток боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы ООС, пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Противник обстрелял позиции Объединенных сил недалеко от населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Васильевки - из крупнокалиберного пулемета. Дважды фиксировались обстрелы рядом с населенным пунктом Павлополь - с БПЛА противник сбросил 6 гранатометных выстрелов ВОГ-17 калибра 30 мм; рядом с Авдеевка - из снайперской винтовки.

Четыре обстрела противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Вблизи Светлодарска с миномета калибра 82 мм враг выпустил 2 мины; два раза недалеко от населенного пункта Орехово - из артиллерии калибра 152 мм - 6 снарядов, 120-мм миномета - 27 мин; рядом с Новотошковское - с миномета калибра 120 мм - 14 мин и автоматических станковых гранатометов.

В результате обстрелов один из военнослужащих Объединенных сил погиб.

Как сообщал "Апостроф", несмотря на объявленное перемирие, вблизи поселка Новотошковское Луганской области продолжаются ожесточенные бои.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Трудовое рабство и новые миллионы заробитчан: как в Украине меняют условия о работе

Карточный домик турбо­легализации игорки: под кого спешат депутаты

Время крещенских морозов: синоптики рассказали о погоде до конца недели

Год новый - "евробляхи" старые: готов ли Кабмин попрощаться с автохламом

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: