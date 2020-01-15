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Появилась меткая фотожаба с Трампом из-за рекордных зарплат чиновников в Украине

среда, 15 января 2020, 11:30
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Зарплата директора "Укрпочты" Игоря Смелянского в 2020 году будет составлять 1,9 млн гривен, что превышает оклад президента США Дональда Трампа в два раза.

Об этом свидетельствуют данные, которые опубликовала секретарь Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Лина Кущ на Facebook-странице.

"Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в этом году существенно улучшит свое благосостояние. Глава почты получать зарплату в размере 1 886 808 гривен 30 копеек в месяц. Из них 716 463 гривен 30 копеек - должностной оклад, 693 843 гривны 00 копеек - ежемесячная премия, 456 502 гривны 00 копеек - другие выплаты, предусмотренные законодательством", - написала она.

Таким образом, зарплата главы "Укрпочты" в 1,9 млн гривен за месяц составит 22,8 млн гривен в год. (1,9 млн грн*12 месяцев= 22,8 млн грн). По текущему курсу НБУ это будет 951,2 тыс. долларов. То есть в 2,37 раза больше, чем годовая зарплата президента США, которая составляет 400 тыс. долларов в год. (951,2 тыс долларов/на 400 тысяч долларов = 2,37 раза).

Отметим, что по данным Википедии, Трамп получает по 400 тысяч долларов в год на посту президента США.

В связи с этим в сети появилась яркая фотожаба, которой высмеяли Трампа за "мизерную" зарплату по сравнению с руководителем "Укрпочты".

Как сообщал "Апостроф", ранее появились яркие карикатуры с Путиным и Трампом.

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