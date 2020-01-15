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В Украину придет похолодание, но: синоптик рассказала, к чему готовиться

среда, 15 января 2020, 12:21
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Фото: Фото из открытых источников

В воскресенье, 19 января, в Украину придет небольшое похолодание.

Об этом на Facebook-странице написала синоптик Наталка Диденко.

"Если кто-то хочет сильных морозов и много снега, сначала придется порадоваться небольшому похолоданию в ближайшее время. Но не просто в ближайшее время, а на Крещение. Как раз тогда, когда большинство из нас ждет холода какого-то особого. Этот особенным не ожидается, но - будет. К небольшим морозам", - написала она.

При этом, синоптик не назвала точных дат возможного похолодания и морозов, "наблюдаем за циркуляцией атмосферных процессов постепенно".

"А человеческим языком, посмотрим", - отметила синоптик.

В четверг, 16 января, в Украине будет тепло: сухая погода с температурой воздуха +1... +5 градусов, на западе теплее, до +4... +9 градусов.

"В Киеве 16-го января ожидается сухая погода. Однако может увеличиться облачность и поэтому будет несколько свежее, максимально в столице около 2 градусов", - добавила Диденко.

Детальнее о том, какой будет погода в Украине, читайте в материале "Апострофа": Время крещенских морозов: синоптики рассказали о погоде до конца недели.

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