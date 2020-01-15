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В Украину собирается с концертом поп-звезда, выступавшая в Крыму

среда, 15 января 2020, 19:43
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Российский популярный певец Александр Серов, выступавший в 2017 году в оккупированном Крыму, запланировал свой концерт в Киеве.

Об этом свидетельствуют афиши столичного Дворца "Украина", в которых указано, что концерт Серова должен состоятся 23 марта.

Организаторы концерта обещают киевлянам возможность в живую увидеть автора хитов "Я люблю тебя до слез" и "Мадонна" на главной сцене нашей страны.

Запланированный концерт в Киеве подтвердил сам Александр Серов в своем Instagram-аккаунте.

"Киев! 23 марта 2020 года приглашаю вас на свой сольный концерт, который пройдет в Дворце "Украина". С огромным удовольствием представлю свои новые песни, а также всеми любимые хиты!" - сообщил Серов.

Как известно, российский артист Александр Серов попал в базу "Миротворца" после того, как в 2017 году выступал в аннексированном Россией Крыму.

В СБУ пока не прокомментировали данную ситуацию.

Как сообщал "Апостроф", скандальному российскому актеру Федору Добронравову, известному по главной роли в сериале "Сваты", больше не запрещен въезд на территорию Украины.

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