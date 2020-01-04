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В Украину разрешили въезд скандальному актеру из "Сватов": документ

суббота, 04 января 2020, 08:25
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Скандальному российскому актеру Федору Добронравову, известному по главной роли в сериале "Сваты", больше не запрещен въезд на территорию Украины.

Об этом говорится в ответе Службы безопасности Украины на запрос агентства "Українські Новини".

Судя по опубликованному документу, запрет на въезд на территорию Украины был отменен в июне 2019 года.

Добронравову разрешили посещать территорию страны после того, как суд признал незаконным запрет СБУ на въезд актеру в Украину на 3 года.

Напомним, что Добронравов готов сняться в продолжении сериала "Сваты", запрет на ретрансляцию которого аннулировали в Украине, в случае, если это поможет разрешению конфликта на Донбассе.

Также "Апостроф" сообщал, что в команде президента Украины Владимира Зеленского выступают против преследования артистов, которые выступают в России.

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