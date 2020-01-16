Археологи нашли в Китае древние изображения богов и чудовищ: опубликованы фото

В руинах древнего города Шимао на территории северного Китая были обнаружены десятки каменных статуй и барельефов с интересными изображениями.

Об этом сообщает украинская служба Международного радио Китая.

Руины Шимао находятся на территории поселка Гаоцзябао в провинции Шэньси, на южном крае пустынного плато Ордос. Каменные постройки города были возведены предположительно в районе 2000 года до нашей эры.

Город был окружен внешними и внутренними каменными стенами, толщина которых составляет в среднем 2,5 метров. Стены были оборудованы башнями, воротами и бойницами. В городе также находилась большая ступенчатая пирамида. Особенностью поселения было то, что в стены вставляли нефрит, возможно, для отпугивания злых духов.

В Институте археологии провинции Шеньси сообщили, что за последние несколько лет в центре поселения были обнаружены около 70 каменных изображений богов, людей, мифических и реальных животных, а также различных символов. По мнению ученых, скульптуры были изготовлены не позднее 2000 года до нашей эры.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Китае обнаружили новые фигуры терракотовых воинов, которые были созданы 2200 лет назад для защиты императора в загробной жизни.