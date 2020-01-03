Археологи нашли в Китае еще пару сотен терракотовых воинов: фото

В Китае обнаружили новые фигуры терракотовых воинов, которые были созданы 2200 лет назад для защиты императора в загробной жизни.

Об этом сообщает информационное агентство "Синьхуа".

Археологи обнаружили еще около 200 статуй знаменитой терракотовой армии.

Находка была сделана в первой из трех ям на площади около 400 квадратных метров у мавзолея императора Цинь Шихуанди в Сиане.

Фото: Фигуры терракотовых воинов

Исследователи также обнаружили 12 глиняных лошадей, остатки двух колесниц, бронзовые мечи, луки и цветные щиты. Часть найденных воинов держит луки, а другая — шесты.

Фото: Фигуры терракотовых воинов

Терракотовой армией называют захоронение больше 8 тысяч терракотовых статуй китайских воинов и их лошадей у мавзолея Цинь Шихуанди. Фигуры были созданы около 2200 лет назад для защиты императора в загробной жизни. Строительство длилось 38 лет и потребовало усилий 700 тысяч рабочих и ремесленников. Периметр внешней стены захоронения равен 6 км.

Фото: Фигуры терракотовых воинов

Первые статуи обнаружили крестьяне в 1974 году, когда бурили артезианскую скважину. В 1987 году терракотовая армия была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 2019 году археологи сделали ряд интереснейших находок по всему миру - в пещерах Тибета, Египте, Мексике, Германии, Казахстане и других странах.