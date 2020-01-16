На Донбассе ликвидировали главаря боевиков, приехавшего из России: фото

Еще один российский наемник, который приехал из Татарстана и воевал на Донбассе, пополнил счет потерь боевиков ЛНР.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer нв своем аккаунте на Twitter.

Владимир Владимирович Тимочкин, который родился в Татарстане 19 октября 1973 года, был известен под кличками "Закат" и "Сапер". Участие в боевых действиях на Донбассе принимал с 2014 года. Занимал должности командира инженерного взвода бригады "Призрак" и заместителя начальника инженерной службы отдельного отряда народной милиции ЛНР.

Был ликвидирован 9 января 2020 года. По предварительный данным, причиной его преждевременной смерти стал выстрел из пистолета в живот.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе ликвидировали боевика незаконных вооруженных формирований Кучерова Егора по кличке "Грек".