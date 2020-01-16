RU  UA  EN

четверг, 16 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.90
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

16 января

17:44
На Донбассе ликвидировали главаря боевиков, приехавшего из России: фото
17:24
В Харькове заметили в продаже одежду с портретом Путина: фото
17:15
Создатели назвали пол нового Джеймса Бонда: кто сыграет агента после Дэниела Крейга
17:13
Генштаб ВСУ "наказал" полковника, призывавшего к миру с боевиками и войсками Путина: документ
17:09
В сети показали сказочные фото природы в заснеженных Карпатах
16:57
Под Ивано-Франковском простились экс-бойцом ВСУ, воевавшим на Донбассе: фото
16:51
Археологи нашли в Китае древние изображения богов и чудовищ: опубликованы фото
16:40
Под Запорожьем подросток жестоко поиздевался над девушкой
16:39
В МВД открыли дело о возможной слежке за послом США в Украине: подробности
16:38
Украинские бойцы провели на Донбассе учения с мощным оружием: опубликованы фото
16:38
Надя Дорофеева показала, как загорает топлес - Потап не упустил возможности потроллить певицу
16:15
Брэд Питт снялся в стильной фотосессии: стать неотразимым ему помогли стилисты бывшей жены
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На Донбассе ликвидировали главаря боевиков, приехавшего из России: фото

четверг, 16 января 2020, 17:44
переглянути новину українською

Еще один российский наемник, который приехал из Татарстана и воевал на Донбассе, пополнил счет потерь боевиков ЛНР.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer нв своем аккаунте на Twitter.

Владимир Владимирович Тимочкин, который родился в Татарстане 19 октября 1973 года, был известен под кличками "Закат" и "Сапер". Участие в боевых действиях на Донбассе принимал с 2014 года. Занимал должности командира инженерного взвода бригады "Призрак" и заместителя начальника инженерной службы отдельного отряда народной милиции ЛНР.

Был ликвидирован 9 января 2020 года. По предварительный данным, причиной его преждевременной смерти стал выстрел из пистолета в живот.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе ликвидировали боевика незаконных вооруженных формирований Кучерова Егора по кличке "Грек".

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Приказано уничтожить: новые факты о катастрофе МАУ

Трудовое рабство и новые миллионы заробитчан: как в Украине меняют условия о работе

Карточный домик турбо­легализации игорки: под кого спешат депутаты

Время крещенских морозов: синоптики рассказали о погоде до конца недели

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: