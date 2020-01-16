На Донбассе ликвидировали боевика ДНР с позывным "Грек": фото

На Донбассе ликвидировали боевика незаконных вооруженных формирований Кучерова Егора по кличке "Грек".

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале.

В "бригаду 200" боевик попал 10 декабря 2019 года. Его убил свой же.

"10.12.19 Кучеров "Грек" Егор сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Убит сослуживцем с позывным "Самурай" на позициях", - написал Штефан.

Как сообщал "Апостроф", 10 января на Донбассе был ликвидирован боевик незаконных формирований ДНР по прозвищу "Мотя", который до агрессии России жил в Донецке.

Также ранее в Сирии погиб российский наемник из Сибири, который воевал против Украины в составе группировок боевиков на Донбассе.