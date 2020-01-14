RU  UA  EN

вторник, 14 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

14 января

12:20
В сети заговорили о предстоящей свадьбе Ани Лорак, и на это у фанов есть причины: фото
12:06
В Харькове пьяная женщина на авто протаранила столб и устроила истерику "копам", видео
12:01
Уилл Смит рассказал, как ревновал жену к покойному музыканту
11:33
Стало известно о смерти украинки, которую с инсультом выбросили на улицу в Польше
11:30
Сергей Притула показал жену-именинницу и подобрал нежные слова благодарности
11:17
Готовлюсь к разговору с классным руководителем: Ксения Мишина показала новый имидж сына
11:05
Несут флаги и плакаты: эксклюзивные фото митинга против рынка земли в Киеве
11:03
Королева Елизавета рассказала о будущем принца Гарри и Меган Маркл
11:00
Появились фото молодого бойца ВСУ, трагически погибшего на Донбассе
10:39
В Иране начались задержания из-за крушения самолета МАУ: первые подробности
10:10
Надя Дорофеева похвасталась соблазнительными формами на отдыхе в Доминикане: фото
09:55
Рада возобновляет работу после праздников: онлайн трансляция заседания 14 января
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Раде сделали важное заявление по судьбе закона о рынке земли

вторник, 14 января 2020, 12:26
переглянути новину українською

Стало известно о судьбе скандального закона о земле на первом, в этом году, заседании Верховной Рады.

Об этом сообщает "Апостроф".

Оказалось, что законопроект о рынке земли не включен в повестку дня, но секретариат подготовил материалы по законопроекту про рынок земли, ко второму чтению.

"Я не думаю, что на этой неделе будет. Вы же видите, что наших коллег по парламенту беспокоит процедура, меморандум, какие еще там нюансы", - говорит заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко

Отметим,что под стенами Рады собрались митингующие против открытия рынка земли в Украине.

Как сообщал "Апостроф", ранее советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам и земельной реформе Алексей Мушак заявил, что существует два сценария рассмотрения земельного закона №2178-10 в парламенте.

Читайте также материал "Апострофа" о предстоящей работе Верховной Рады и главных вызовах: Снова турборежим: как депутаты будут "продавать" землю.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Жертва революции или защитник национальных интересов: пойдет ли Зеленский по стопам Керенского

В истории с Ираном мы как лохи сидели и ждали, что скажут США и другие - Денис Богуш

Путину можно пообрубать руки, но ведется сложная игра - Алексей Арестович

Снова турборежим: как депутаты будут "продавать" землю

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: