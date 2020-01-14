В Раде сделали важное заявление по судьбе закона о рынке земли

Стало известно о судьбе скандального закона о земле на первом, в этом году, заседании Верховной Рады.

Об этом сообщает "Апостроф".

Оказалось, что законопроект о рынке земли не включен в повестку дня, но секретариат подготовил материалы по законопроекту про рынок земли, ко второму чтению.

"Я не думаю, что на этой неделе будет. Вы же видите, что наших коллег по парламенту беспокоит процедура, меморандум, какие еще там нюансы", - говорит заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко

Отметим,что под стенами Рады собрались митингующие против открытия рынка земли в Украине.

Как сообщал "Апостроф", ранее советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам и земельной реформе Алексей Мушак заявил, что существует два сценария рассмотрения земельного закона №2178-10 в парламенте.

Читайте также материал "Апострофа" о предстоящей работе Верховной Рады и главных вызовах: Снова турборежим: как депутаты будут "продавать" землю.