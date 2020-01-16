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Сколько зарабатывают медики в Украине: обнародованы неожиданные цифры

четверг, 16 января 2020, 11:08
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Тарифные ставки украинских врачей в государственных больницах в январе 2020 года немного выросли, однако продолжают оставаться крайне низкими.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Страна.ua".

В частности, медсестры без категории получали 2958 гривен, а будут получать с января чуть больше, чем 3200 гривен. Рентген-лаборанты высшей категории получали около 3300 гривен, теперь будут получать чуть больше, чем 3600 гривен. Отметим, что минимальная зарплата в Украине составляет 4173 гривен.

Врачи-хирурги высшей категории получали до повышения 4600 гривен, а после повышения тарифная ставка составила почти 5100, врачи других специальностей высшей категории будут получать 4772 гривны по сравнению с 4361 гривнами ставки в прошлом году.

Отмечается, что зарплата медиков в государственных учреждениях как правило включает в себя еще оплату дежурств, премии и другие надбавки, так что по факту она выше тарифной ставки, но в большинстве случаев - ненамного.

Как ранее сообщал "Апостроф", руководители украинских министерств за счет премий, надбавок и материальной помощи значительно увеличили свою зарплату перед Новым годом, некоторые чиновники в декабре получили около 400 тысяч гривен.

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