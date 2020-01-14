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Премии, надбавки и матпомощь: украинские министры получили рекордные зарплаты, инфографика

вторник, 14 января 2020, 19:49
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Руководители украинских министерств за счет премий, надбавок и материальной помощи значительно увеличили свою зарплату перед Новым годом, некоторые чиновники в декабре получили около 400 тысяч гривен.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Українські новини".

Как стало известно, одна из самых невысоких зарплат в декабре была у премьер-министр Алексея Гончарука, который заработал 76 тысяч гривен.

Зарплата министра юстиции Дениса Малюськи составила 226 тысяч гривен, его замов - от 90 тысяч до 153 тысяч гривен. Министр обороны Андрей Завгороднюк заработал немного - всего 97,2 тысяч гривен, а вот его замы - от 120,6 тысяч гривен, а госсекретарь - 214,5 тысяч гривен.

Министр соцполитики Юлия Соколовская заработала - 217 тысяч гривен, ее заместители -от 65,4 тысяч до 168 тысяч гривен, зарплата госсекретаря - 60,3 тыс. гривен.

У министра культуры Владимира Бородянского зарплата составила 112,9 тысяч гривен, а у его замов - от 139 тысяч до 405 тысяч гривен, госсекретарь заработал почти полмиллиона (497,7 тысяч гривен).

Как сообщал "Апостроф", депутатам Верховной Рады Украины не будут повышать зарплату до 100 тысяч гривен, несмотря на заявления относительно "новых окладов" народных избранников в прессе.

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