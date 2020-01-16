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"Слугу народа" поймали на наглом нарушении ПДД в Киеве: видео

четверг, 16 января 2020, 07:57
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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Корявченков (Юзик) вновь попался на нарушении правил дорожного движения.

Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram исключенный из "Слуги народа" депутат Антон Поляков.

Автор ролика заснял машину депутата. Он подошел к авто, несколько раз обратился к политику по имени и попросил комментарий.

Отметим, что на видео четко не видно, кто находится за рулем.

Водитель не стал общаться с журналистом и уехал. По пути он пересек сплошную линию.

"Слугам" народа все можно. Особенно Юзику. Сплошная так сплошная!" – возмутился Поляков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в декабре народный депутат Украины Юрий Корявченков приехал на место трагического пожара в Одессе и припарковал свой автомобиль с нарушением правил, заблокировал проезд автомобилю пожарных, которые двигались к очередному возгоранию неподалеку.

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