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Украину накроют морозы и туман: синоптик дала детальный прогноз погоды

четверг, 16 января 2020, 13:23
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Фото: Facebook

Туманы и изморозь ожидают украинцев в ближайшие дни, а снега стоит ждать лишь в конце января.

Такой прогноз дала синоптик Наталья Диденко на своей Facebook-странице.

В ближайшие дни в Европе будет господствовать антициклон Dirk и циклон Heike. Первый обусловит сухую погоду в последующие несколько дней, а другой принесет из Западной Европы ненастье и осадки.

17-го января осадков в большинстве областей Украины не предвидится. Зато украинцев ожидают туманы и изморозь. Столбик термометра ночью покажет 0 ...- 5 градусов, днем температура поднимется до 0 ... +5 градусов. В столице последний рабочий день недели осадков не принесет, ночью ожидают 0 ...- 2 градуса, днем +2 ... + 4 градуса.

Голодная кутья и Крещение, 18-19 января, будут отмечены небольшим похолоданием, да и то преимущественно в ночные часы. Первые осадки появятся в конце следующих выходных, с 24-го января.

Как писал "Апостроф" ранее, в Киеве из-за аномально теплой зимы 15 января расцвели деревья. Абрикосы и вишни также зацвели на юго-востоке Украины.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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