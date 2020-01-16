В Харькове нашли мертвым пропавшего 23-летнего парня: фото

23-летнего жителя города Харькова, которого разыскивали на протяжении нескольких дней, нашли в парке Победы со вскрытыми венами после анонимного звонка в полицию.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сайт 057.ua.

Судя по всему, молодой человек покончил с собой вскрыв себе вены на обеих руках. Как стало известно изданию, ранее парень ушел из дому, родственники и друзья несколько дней безуспешно его разыскивали. В надежде найти пропавшего информацией о нем делились в соцсетях, обращаясь за помощью к жителям Харькова.

"О том, кто нашел тело неизвестно, звонок в полицию был анонимным. Тело было обнаружено в ночь на 15 января на территории парка Победа. Сотрудники Национальной полиции внесли по этому факту сообщение в ЕРДР по ст.115 с пометкой самоубийство", - рассказала инспектор отдела по связям с общественностью ГУ НП в Харьковской области Ольга Грабар.

Когда на место происшествия прибыли эксперты и следственно-оперативная группа, молодой человек не подавал признаков жизни.

Как сообщал "Апостроф", в Днепре 26-летний мужчина облил своего товарища настойкой боярышника и поджег. Инцидент попал на видео камер наблюдения, горящего человека снимали также случайные очевидцы.