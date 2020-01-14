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В Днепре мужчина сгорел заживо посреди города: сеть шокировало видео

вторник, 14 января 2020, 19:09
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В понедельник, 13 января, на площади Героев Майдана в Днепре 26-летний мужчина облил своего товарища настойкой боярышника и поджег. Инцидент попал на видео камер наблюдения, горящего человека снимали также случайные очевидцы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Днепропетровской области.

"Факт поджога зафиксировали камеры видеонаблюдения. Также с места происшествия правоохранители изъяли 8 пустых бутылок спиртовой настойки боярышника. Мужчину 1993 года рождения, который обоснованно подозревается в совершении этого преступления, доставили в Шевченковское отделение полиции г. Днепра и опрашивают", - сказано в сообщении полиции.


В действиях очевидцев, которые снимали на видео человека, который был объят пламенем, а потом выложили снятые кадры в сети, полицейские усматривают признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 136 Уголовного кодекса Украины (неоказание помощи пострадавшему, который находился в опасном для жизни состоянии).

Уголовное производство, открытое по факту смерти сгоревшего заживо человека, переквалифицировано с несчастного случая на умышленное убийство. Полиция устанавливает личность потерпевшего и все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 8 января, в Луцке произошла трагедия: 15-летняя девушка, пытаясь спасти подругу, упала вместе с ней с балкона, расположенного на 7 этаже.

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