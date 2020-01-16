В Харькове заметили в продаже одежду с портретом Путина: фото

В магазине популярной сети секонд-хенд в Харькове обнаружили футболку с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщается на канале "Х**вый Харьков" в Telegram.

Автор фото отметил, что информация о продаже товара с символикой из страны-агрессора должна быть передана в СБУ.

"Передаю привет СБУ в Харькове! Шел почти 6-й год войны. Футболку с (лицом) президента страны-агрессора можно спокойно приобрести в городе, который находится не так уж далеко от фронта, где едва ли не каждый день гибнут наши защитники. Humana, ул. Евгения Котляра", - заметил автор.

Следует отметить, что стоимость футболки символическая – всего 150 гривен. При этом качество материала довольно низкое, также вещь явно была в употреблении – заметно, что воротник сильно растянут.

Как сообщал "Апостроф", ранее в пункте пропуска "Кучурган" на государственной границе пограничники задержали гражданина Молдовы на авто, обклеенном советской символикой.