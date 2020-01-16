RU  UA  EN

четверг, 16 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.90
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

16 января

19:00
7 признаков некачественного маникюра в салоне - как распознать дилетанта
17:59
Украинские биатлонисты провели лучшую гонку в сезоне
17:58
Самая сильная девочка: соцсети пришли в восторг от детского фото Лилии Подкопаевой
17:15
Создатели назвали пол нового Джеймса Бонда: кто сыграет агента после Дэниела Крейга
16:55
Кубок мира по биатлону: результаты мужского спринта в Рупольдинге
16:38
Надя Дорофеева показала, как загорает топлес - Потап не упустил возможности потроллить певицу
16:20
Рождественские истории с Тиной Кароль: как осуществляются большие мечты детей
16:15
Брэд Питт снялся в стильной фотосессии: стать неотразимым ему помогли стилисты бывшей жены
15:10
И Зинченко тоже? Игроки "Манчестер Сити" устроили вечеринку с моделями: фото
14:30
Молодая невеста Виктора Павлика показала свадебное платье - пара даже определилась с датой
14:14
Стало известно, когда выйдет приквел "Игры престолов" о Доме Таргариенов
13:59
Настя Каменских показала свое утро в любимой Мексике, и фаны назвали его идеальным: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине задержали разведчицу боевиков, служившую в Нацгвардии: фото и видео

четверг, 16 января 2020, 18:29
переглянути новину українською

В Мариуполе военная контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) прекратила разведывательную деятельность бывшей военнослужащей Национальной гвардии, которая была завербована спецслужбами ДНР.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ

Оперативники установили, что в поле зрения боевиков ДНР женщина попала в 2015 году во время прохождения военной службы в одной из воинских частей НГУ.

"Представители "МГБ ДНР" осуществили ее вербовку, провели инструктаж по соблюдению мер конспирации, предоставили агентурный псевдоним, обусловили способы двустороннего и экстренной связи. В ходе дальнейших коммуникаций они отработали задачи по сбору и передаче информации о выполнении воинской частью боевых задач в районе проведения ООС (АТО), а также хотели получить персональные данные украинских военнослужащих и членов их семей", - сказано в сообщении.

Украинские контрразведчики задокументировали, как шпионка, используя запрещенную российскую соцсеть, собирала и передавала необходимые террористам сведения. Правоохранители провели обыск по ее месту жительства и обнаружили компьютерную технику с доказательствами общения с боевиками.


"В ходе проведения дальнейших неотложных следственных действий указанное лицо предоставила обличительные показания об обстоятельствах своего вербовки и сотрудничества с так называемым "МГБ ДНР". Сейчас ей объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, судом избрана мера пресечения", - сообщили в СБУ.

Как сообщал "Апостроф", ранее сотрудники СБУ задержали на въезде на Крымский полуостров сепаратиста, который в 2014 году помогал российским военным аннексировать Крым.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Приказано уничтожить: новые факты о катастрофе МАУ

Трудовое рабство и новые миллионы заробитчан: как в Украине меняют условия о работе

Карточный домик турбо­легализации игорки: под кого спешат депутаты

Время крещенских морозов: синоптики рассказали о погоде до конца недели

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: