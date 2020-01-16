В Украине задержали разведчицу боевиков, служившую в Нацгвардии: фото и видео

В Мариуполе военная контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) прекратила разведывательную деятельность бывшей военнослужащей Национальной гвардии, которая была завербована спецслужбами ДНР.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ

Оперативники установили, что в поле зрения боевиков ДНР женщина попала в 2015 году во время прохождения военной службы в одной из воинских частей НГУ.

"Представители "МГБ ДНР" осуществили ее вербовку, провели инструктаж по соблюдению мер конспирации, предоставили агентурный псевдоним, обусловили способы двустороннего и экстренной связи. В ходе дальнейших коммуникаций они отработали задачи по сбору и передаче информации о выполнении воинской частью боевых задач в районе проведения ООС (АТО), а также хотели получить персональные данные украинских военнослужащих и членов их семей", - сказано в сообщении.

Украинские контрразведчики задокументировали, как шпионка, используя запрещенную российскую соцсеть, собирала и передавала необходимые террористам сведения. Правоохранители провели обыск по ее месту жительства и обнаружили компьютерную технику с доказательствами общения с боевиками.





"В ходе проведения дальнейших неотложных следственных действий указанное лицо предоставила обличительные показания об обстоятельствах своего вербовки и сотрудничества с так называемым "МГБ ДНР". Сейчас ей объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, судом избрана мера пресечения", - сообщили в СБУ.

Как сообщал "Апостроф", ранее сотрудники СБУ задержали на въезде на Крымский полуостров сепаратиста, который в 2014 году помогал российским военным аннексировать Крым.