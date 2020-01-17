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Илон Маск раскрыл впечатляющие планы по покорению Марса

пятница, 17 января 2020, 17:40
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Илон Маск поделился в Twitter планами на строительство кораблей Starship и доставкой людей с Земли на Марс.

Об этом он написал в Twitter.

В планы SpaceX входит строительство 100 кораблей Starship в год, чтобы доставлять на Марс с Земли по 100 000 людей каждый раз, когда орбиты планет будут удачно расположены для полета (расстояние между Землей и Марсом становится примерно достижимым каждые 26 месяцев).

Один из читателей уточнил у предпринимателя, означает ли это, что Маск собирается переправить на Марс около миллиона человек к 2050 году, и Маск подтвердил эту информацию.

Маск представляет будущие перелеты следующим образом: 1000 космических кораблей выводятся на земную орбиту и вылетают в течение месяца в период, когда Земля с Марсом находятся на близком расстоянии.

Как сообщал "Апостроф", а мериканская компания Илона Маска Tesla планирует запустить производство на своем автозаводе рядом с Берлином (Германия) в 2021 году.

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