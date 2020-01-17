Раньше было не протолкнуться: в сети показали видео "достижения" оккупантов на Донбассе

В оккупированном боевиками Донецке опустел железнодорожный вокзал – там ходит всего один рейс, поэтому пассажиров в зале и на перроне скапливается всего по несколько человек.

Об этом сообщил пользователь Twitter по имени Aleks Afonin.

Он уточнил, что раньше из-за туристов, студентов и работников, которые приезжали в город, вокзал почти полностью заполнялся.

"Донецк. Железнодорожный вокзал. Место, где раньше пройти было нереально - приезжающие в город студенты, рабочие и просто гости. Сейчас на ЖД всего один рейс, сам вокзал пуст и лишь изредка слышно эхо чьего-то одиночного голоса", - написал пользователь.

#Донецк #Ордло #Украина

Донецк. Железнодорожный вокзал . Место, где раньше пройти было нереально - приезжающие в город студенты, рабочие и просто гости.

Сейчас на ЖД всего один рейс, сам вокзал пуст и лишь изредка слышно эхо чьего-то одиночного голоса. pic.twitter.com/zJoaGgSPUH — Aleks Afonin (@ya_kak_apelsin) January 16, 2020

Как сообщал "Апостроф", ранее жители Донбасса рассказали, что заработки на оккупированной части Донецкой и Луганской области в среднем в 2-3 раза ниже, чем на подконтрольной правительству территории Украины.