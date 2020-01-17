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В Украине презентовали законопроект "о цензуре": за что хотят сажать журналистов

пятница, 17 января 2020, 15:59
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В Украине собираются жестко бороться с дезинформацией, основой для чего станет новый законопроект, который предполагает ответственность, вплоть до уголовной.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "LB.ua".

"Мы не делаем исключений ни для кого. Если суд будет считать, что вина определенного лица присутствует... В законе фамилий быть не может", - цитирует издание слова первого заместителя министра культуры, молодежи и спорта Анатолия Максимчука во время презентации проекта закона "О противодействии дезинформации".

В частности, законопроект предусматривает административную и уголовную ответственность за распространение дезинформации.

Так, административная ответственность наступает за распространение дезинформации при условии добровольного ее опровержения с третьего факта нарушения в течение одного года. За это предусмотрен штраф в размере 1 тыс. минимальных заработных плат за каждый случай нарушения. При отсутствии добровольного опровержения - штраф в 2 тыс. минимальных заработных плат.

Предлагается ввести также и уголовную ответственность за распространение дезинформации, но не в виде лишения свободы, а штрафов и запрета заниматься "определенной деятельностью".

Еще правительство намерено открыть государственный центр цензуры под названием Спецофис уполномоченного по блокировке контента. Он будет блокировать информацию, которую власть посчитает дезинформацией.

Подробнее о том, что предлагают парламентарии по этому вопросу, и как может измениться медиаландшафт в стране, читайте в материале "Апострофа": Средство от "усталости": как Зеленский решил бороться с фейками в медиа.

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