Средство от "усталости": как Зеленский решил бороться с фейками в медиа

В конце октября руководитель Офиса президента Андрей Богдан в интервью СМИ рассказал, что президент Владимир Зеленский "устал от негатива". "Потому что очень много негатива на нас выливается и с использованием средств массовой информации – он (президент, – "Апостроф") это очень болезненно воспринимает", - пожаловался Богдан. Снять "усталость" Зеленский решил нестандартно: 8 ноября президент издал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства". Среди прочего в этом указе глава государства поручил Кабмину до 31 декабря разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект, которым бы регулировалась деятельность медиа в Украине. Ну, чтобы было меньше "негатива". И уже 13 ноября депутаты от "Слуги народа" представили концепцию законопроекта. Что предлагают парламентарии, и как может измениться медиаландшафт в стране, разбирался "Апостроф".

Стандарты Зе

В своем указе Владимир Зеленский отметил, что в новом законе о медиа должны быть предусмотрены положения о требованиях к стандартам новостей, чтобы предотвратить распространение "недостоверной, искривленной информации, ее опровержение".

И, вероятно, чтобы волна хейта не захлестнула Банковую, для баланса, Зеленский не забыл о трендах и попросил законотворцев ввести запрет на владение или финансирование медиа физическими и юридическими лицами государства-агрессора.

Впрочем, медиасообщество все же возмутилось. "Стандарты новостей"? Серьезно? Успокоить журналистов вызвался министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

"Мы не собирались и не собираемся регулировать стандарты новостей. Это право – исключительно профессионального сообщества. Что мы собираемся делать: ввести понятия "небезопасная информация", "дезинформация", "недостоверная информация". Что очень важно в условиях информационной войны с РФ и возможным финансированием некоторых СМИ страной-агрессором", - написал Бородянский на своей страничке в Facebook.

Однако таблетки "успокоина" от Бородянского не слишком-то подействовали на медийщиков, оказавшись не очень качественным плацебо, ведь вопросов все равно оставалось больше, чем ответов. В итоге, 13 ноября на заседании парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики обществу представили концепцию будущего закона о медиа. Естественно, до того времени, как концепция станет оформленным законопроектом, ее положения могут кардинально измениться, однако принципиальные новшества, которые собираются ввести "слуги" в законодательное поле, понятны уже сейчас. Итак, что же предлагают нардепы.

Кто и чем владеет

Как и просил президент, парламентарии намереваются ввести ограничения в структуре собственности медиа. Согласно концепции, субъектом в сфере медиа не может быть физическое лицо, которое является гражданином страны-агрессора, или юридическое лицо, существенной частью которого владеет гражданин страны-агрессора либо другое юрлицо страны-агрессора. Кроме того, в структуре собственности субъекта, который пользуется радиочастотным ресурсом, не может быть политических партий и религиозных организаций. Владеть аудиовизуальными медиа хотят запретить и государству, но сделав исключение для канала "Рада", НСТУ и иновещания. Наконец, субъектом медиа не может быть лицо с непрозрачной структурой собственности.

Владеть аудиовизуальными медиа хотят запретить и государствуАпостроф / Александр Гончаров

Что следует считать "прозрачной" структурой собственности, концепция закона также поясняет. Это случай, когда возможно проследить информацию обо всех владельцах, акционерах, бенефициарах юрлица, а также лицах, которые имеют прямое либо опосредованное отношение к медиа. При этом в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания каждый год должен подаваться отчет о структуре собственности.

"Речь идет не только о российских собственниках, речь идет в общем о системе прозрачности собственности, которая, к сожалению, не была реализована. Прозрачность собственности для всех медиа - важный элемент. Собственник может быть и иностранный, но мы должны понимать, кто он и как медиа финансируется", - пояснил "Апострофу" замглавы парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

Правда, собственник медиа может иметь и украинский паспорт, но это ведь автоматически не означает, что контент его СМИ не будет, пророссийским. Напомним, что у активистов сохраняется много претензий к Виктору Медведчуку, который, по данным СМИ, является реальным собственником каналов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK".

"Давайте не повторять пропагандистские штампы. Если мы говорим про три конкретных канала, то там мы должны говорить о господине Козаке (официальный собственник каналов Тарас Козак, – "Апостроф"), а не о господине Медведчуке. Но если законодательные механизмы покажут, что эти каналы на самом деле финансируются господином Медведчуком или он является конечным бенефициаром, а не Козак, то тут уже другой разговор. Но сейчас - это каналы группы господина Козака", - отмечает Потураев.

Впрочем, по мнению медиаэксперта Натальи Лигачевой, лучше начать делать хоть что-то в вопросах медиабезопасности, чем не делать вообще ничего.

"Мы все равно не сможем все регулировать, что связано с Россией, но хотя бы что-то нужно. Это был бы важный сигнал", - говорит "Апострофу" Лигачева.

"Рассуждать о том, что законодательство якобы не будет работать - на мой взгляд, глупо, - добавляет "Апострофу" эксперт по информационным технологиям, экс-замминистра информполитики Украины Дмитрий Золотухин. - Давайте его примем, и вместе будем строить общество, где обходить закон тяжело или невозможно".

Стоп фейк

Этот пакет новшеств в концепции будущего закона идет под грифом "дискуссионного". То есть что считать дезинформацией в СМИ и как с ней бороться, "слуги" готовы обсуждать.

Российский пропагандист Дмитрий Киселевunian

По мнению авторов концепции, признаками дезинформации стоит считать недостоверные либо искаженные факты. За распространение такой информации нардепы хотят ввести даже уголовную ответственность.

Уголовная ответственность, по задумке парламентариев, должна наступать за умышленное распространение дезинформации вне зависимости от того, стала ли она причиной ущерба или нет. Под уголовную ответственность может попасть систематическое распространение дезинформации, а также пропаганда и оправдание терроризма и ненависти.

"Я против уголовной ответственности, - уверяет Лигачева. - Можно ограничиться административной, но, допустим, вводить очень высокие штрафы. Издание может даже рисковать тем, что закроется, так как будет вынуждено заплатить высокий штраф. Этого будет достаточно. Но уголовная ответственность за контент, даже в условиях войны, - слишком неоднозначная мера".

Впрочем, в "Слуге народа" отмечают, что уголовную ответственность за дезинформацию если и введут, то в исключительных случаях.

"Большая часть - это все же административная ответственность, но распространение дезинформации, которая причиняет прямую угрозу интересам национальной безопасности, должно быть отнесено к уголовной ответственности. Но такой дезинформации немного", - подчеркнул Потураев.

Как отмечают эксперты "Апострофа", дезинформация в современном мире, действительно - серьезная проблема.

"Deepfake благодаря искусственному интеллекту скоро станут такими, что мы не сможем без специальной техники отличать, где реальность, а где deepfake", - поясняет изданию член Совета по вопросам свободы слова при президенте Татьяна Попова.

"В ситуации войны с внешним агрессором эти вопросы нужно регулировать, - добавляет Лигачева. - Я за то, чтобы было введено понятие "дезинформация". На Западе оно уже введено соответствующими директивами Совета Европы. Но тут нужно очень тщательно все продумать, чтобы не перейти грань борьбы с российской пропагандой и не превратить все в борьбу с неугодными медиа, которые критикуют власть или политиков. Большего консенсуса мы достигли бы, если бы прописали такие меры на временной основе, например, до того времени, пока в Украине будут оккупированные территории".

На данный момент, единственной страной в мире, где на законодательном уровне пытаются бороться с фейками, является Франция. Украинские парламентарии и ставят ее в пример, мол, не собираются изобретать велосипед, а готовы позаимствовать лучшие практики у французов. Но не все так однозначно.

Францияpixabay.com

"Я ездил в Париж и провел много встреч, как с его разработчиками, так и с его противниками, - добавляет Золотухин. - Во-первых, французские законодатели не смогли зафиксировать правовое понятие "фейк" и "дезинформация". Это слишком аморфная субстанция, которая не позволит ни судьям, ни прокурорам зафиксировать действие или событие, достаточное для вынесения приговора. Во-вторых, любая ответственность за распространение такой информации - это бесперспективная история. Мы проанализировали много судебных дел на уровне ЕСПЧ и других международных судов. Например, о распространении информации про оправдание Холокоста или оправдании терроризма (это во многих странах является уголовным деянием). Практически все дела привели к оправданию подсудимых и даже выплатам компенсаций. Поэтому, я бы советовал об этом забыть. Это исключительно гражданско-правовой аспект и административный. А если административный - то может относиться преимущественно к госслужащим. Засудить журналиста за ложь - нереально. Об этом можно забыть".

Военные ограничения

Для борьбы с информационной агрессией парламентарии также запланировали несколько изменений. Например, деятельность медиа, которые финансируются лицами государства-агрессора, будут приостанавливать. Кроме того, введут ограничения на контент медиа, запретив к показу аудиовизуальные продукты, в которых принимает участие лицо, внесенное в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Также под табу попадут материалы, которые популяризируют либо пропагандируют органы государства-агрессора и их должностных лиц. Недостоверные материалы относительно вооруженной агрессии и действий государства-агрессора также окажутся под запретом.

Гарантии для журналистов

Среди всех вышеперечисленных медиакнутов в концепцию закона затесался и "пряник" для журналистов. Парламентарии предлагают, например, защитить журналистов от преследований и предоставлять им государственную охрану, правда, только в том случае, если медийщику поступали угрозы в связи с профессиональной деятельностью. Также журналисты получат право на бесплатную правовую помощь в суде и во время досудебного следствия, если дело касается профессиональной деятельности журналиста.

Нардепы хотят страховать жизнь и здоровье журналистов от рисков, связанных с их деятельностью, правда, за счет самих же медиа.

Наконец, планируется ввести уголовную ответственность за вмешательство в работу журналиста либо его подкуп с целью распространения дезинформации.