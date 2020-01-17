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В Украине распространяется смертельно опасный грипп: стало известно о новых жертвах

пятница, 17 января 2020, 17:52
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Фото: 048.ua

Грипп, который в новом году уже унес жизни пяти человек , еще двоих уложил на больничные койки в реанимации.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

В Ровенской области из-за гриппа типа А в реанимацию попали двое больных. Одна из них - 33-летняя беременная женщина. Сейчас она лечится в перинатальном центре.

Врачи говорят, что оба их пациенты не имели необходимых прививок. Хотя эпидемии пока нет, грипп уже надвигается. В этом году циркулируют четыре штамма: самый опасный - H1N1, известный как "свинья чей грипп".

Как информировал "Апостроф" ранее, в Украине в этом году свирепствует страшный грипп, который переходит в пневмонию.

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